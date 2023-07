Bellanova "spinge" Singo verso la cessione. Il Torino può accontentarsi di 10-12 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Da una parte il Torino che si raduna, dall'altra il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati impegnato su più fronti per garantire alla società liquidità da reinvestire per migliorare il gruppo. Tra le priorità - sottolinea infatti Tuttosport - c’è la situazione che riguarda Simone Verdi: il trequartista, nell’ultima stagione in prestito al Verona, ha ancora un anno di contratto con i granata.

In vendita - ma in questo caso sarebbe una plusvalenza - anche Wilfried Singo che ha ancora un anno di contratto ma non ha intenzione di prolungare. Nel ruolo, il Torino ha già acquistato per 7 milioni di euro Raoul Bellanova dal Cagliari e si prepara a salutare l’ivoriano. La richiesta di Cairo si aggira sui 15 milioni, ma l’impressione è che con un’offerta da 10-12 milioni Singo poterebbe essere ceduto. Su di lui c’è l’interesse del Milan e potrebbe rientrare nel discorso di un possibile ritorno in granata di Tommaso Pobega.