Bellinazzo: "Serie A, attesa per i diritti tv esteri ma la situazione resta difficile"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato della situazione economica del calcio italiano: "Mi auguro sia l'ultimo anno che per l'effetto della pandemia ma non solo (perché gli squilibri c'erano già prima) si sia toccato il fondo. Temo però che i trend continueranno ad essere negativi. Si parla di perdite importanti, è una situazione di difficoltà del nostro calcio che vediamo tutti i giorni, soprattutto sul mercato. La leadership è persa, la Premiership incassa più dall'estero che dai diritti domestici e decisamente di più di noi. La Serie A sta trattando per i diritti tv e sarà difficile raggiungere le cifre prefissate.

Sui diritti esteri c'è grande attesa, viste le nuove regole della legge Melandri. Oggettivamente però la situazione è difficile. Valorizzando i giovani si riesce ad abbassare il costo delle rose, forse questa può essere una soluzione per i club italiani. Arabia? Sembra che siamo soltanto all'inizio, almeno ascoltando i proclami. C'è da preoccuparsi, le Istituzioni calcistiche hanno appoggiato, anche esplicitamente, questo tipo di evoluzione ma ora dovrebbero essere più caute e comprendano che un'espansione così incontrollata per motivi che vanno anche al di là del rettangolo di gioco va tenuta a bada".