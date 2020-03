Bellinazzo sull'Europeo: "Per ora l'UEFA lo ha confermato, ha due miliardi di ragioni per non rinviarlo"

Marco Bellinazzo ha spiegato su Il Sole 24 Ore che per ora la UEFA, nonostante l'emergenza coronavirus, ha confermato l'Europeo di questa estate: "Per ora Nyon ha confermato il torneo. Anche perché ha più di 2 miliardi di buone ragioni per farlo. Se Champions ed Europa League incassano 3,2 miliardi all’anno, infatti, l’Europeo ha permesso di ottenere introiti da tv e sponsor per oltre due miliardi, superando il già cospicuo bottino di Euro 2016, quando la Federazione calcistica europea ha avuto ricavi per 1,9 miliardi di euro".