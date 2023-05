Bello essere leader prima di partite così? Giroud: "Tanta roba, prova ad aiutare ma mi fido della squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto è bello essere il leader di un gruppo prima di partite così? Olivier Giroud ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa alla vigilia dell'Euroderby: "È tanta roba, io provo a essere disponibile per i miei compagni e cerco di essere una persona che dà motivazione, che aiuta e che dà le energie di cui abbiamo bisogno per questa partita. Mi fido della squadra".