Benarrivo: "A USA '94 Sacchi mi urlò 'ti strozzo', io capii altro e rischiai di tornare a casa..."

Antonio Benarrivo, ex terzino di Parma e Nazionale, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "La finale del Mondiale persa a USA '94? È un incubo ricorrente. Per me è un dolore enorme, troppo grande. Non penso che lo supererò mai. Ogni tanto mi capita di sognarla: rigiochiamo la finale e vinciamo noi. Ci hanno rubato un sogno dalle mani. "Quella giornata è come un film horror. Ho sofferto tantissimo. E Robi che tira in quel modo… una cosa da non credere. Che poi, ci tengo a precisarlo, non ha sbagliato solo Baggio, ma il suo errore è l’emblema di una notte da dimenticare. Magari riuscirci…".

L'ex giocatore azzurro ha poi rivelato di aver litigato con il ct Arrigo Sacchi per un'incomprensione e di aver rischiati di tornare a casa prima: "Non lo sanno in molti, ma sì ho rischiato. Sacchi, durante una partita, mi urlò 'Ti strozzo' e io capii una cosa diversa. Avevo sentito una lettera di troppo, così lo insultai dal campo. Poi, negli spogliatoi, ci chiarimmo subito. Per una consonante compresa in modo sbagliato stavo per andarmene a casa con largo anticipo".

