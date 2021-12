Benatia si ritira: "Ho realizzato il mio sogno da bambino"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Medhi Benatia si ritira ed ha scritto una lettera per annunciarlo. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di realizzarlo - scrive su Instagram l'ex centravanti, 153 presenze in A, dove era arrivato nel 2011 all'Udinese e dove ha vestito anche le maglie di Roma e Juventus - ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di quindici anni di 'buon e leale servizio' al calcio, avendo giocato nelle competizioni più prestigiose, ho deciso di chiudere la mia carriera". "Questo lavoro mi ha anche permesso di difendere e rappresentare il mio Paese - aggiunge tra l'altro Benatia -, il Marocco, con il quale ho vissuto momenti indimenticabili, le varie Coppe d'Africa, ma in particolare i Mondiali del 2018". (ANSA).