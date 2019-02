Bene Paquetà ma Gattuso vuole ancora di più: "Inserimenti fondamentali, con la sua qualità e quella di Kessie si può fare meglio"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato degli inserimenti delle mezz'ali, in riferimento soprattutto a Paquetà: "Quando giochi con il 4-3-3 sono fondamentali gli inserimenti delle mezzali. Calha e Paquetà si scambiano bene la posizione, ma dobbiamo fare di più in questo senso, dobbiamo portare più giocatori in area. Con le qualità di Pauqetà e Kessie possiamo fare sicuramente meglio".