Benfica, lusitani accusati di partite truccate: tra gli indagati anche Rui Costa

© foto di Imago/Image Sport

La magistratura portoghese ha aperto un'indagine sul Benfica e sui membri del consiglio d'amministrazione (tutt'ora in carica) del mandato 2016-2020. La notizia, riferita inizialmente dalla stampa locale, è stata confermata in seguito dal club lusitano, che con un comunicato ha dichiarato totale "apertura a collaborare con le autorità competenti".

Tra gli indagati - riferisce Gazzetta.it - c'è anche Rui Costa, attuale presidente delle Aquile e dirigente ai tempi dell'amministrazione Vieira, che si dimise nel 2021 in seguito alla sua detenzione richiesta nell'ambito di un'altra inchiesta per truffa e frode fiscale. In quella attuale, sviluppatasi sullo studio di alcune e-mail piratate, il club lusitano è accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite.