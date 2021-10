Benfica, Manuel Rui Costa eletto presidente: resterà in carica fino al 2025

In casa Benfica è stato giorno di elezioni ieri e in mattinata sono emersi i risultati: Manuel Rui Costa diventa il trentaquattresimo presidente della storia del club. La notizia è ufficiale, l'ex campione del Milan ha stravinto sugli altri candidati e sarà in carica dal 2021 al 2025.

Eleitos os Órgãos Sociais do Clube para o quadriénio 2021-2025. Rui Manuel César Costa é o 34.º Presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. pic.twitter.com/jEZ1O76692 — SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021