Benitez: "Inter e Milan sono più vicine alle big d'Europa"

Intervistato dalla 'Domenica Sportiva', l'allenatore Rafa Benitez dice la sua anche sul derby di Champions League tra Inter e Milan: "È un grande traguardo avere due italiane in semifinale di Champions, in Italia si dice spesso di come il calcio italiano non sia ancora ai livelli della Premier, ma l'Inter e il Milan hanno giocato ottime partite in Europa quest'anno contro squadre difficili. Una di loro andrà in finale, è un grande traguardo che indica che si stanno avvicinando alle grandi d'Europa. Sarà una partita spettacolare e una finale è un traguardo fantastico".