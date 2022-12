MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli, intervistato da Repubblica, ha rilasciato queste parole sulla corsa scudetto: "Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L’Inter è bene attrezzata. Ma l’unica vera rivale del Napoli è il Napoli".