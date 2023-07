Benjamin Mendy riparte dal Lorient dopo l'assoluzione

vedi letture

(ANSA) - RENNES, 19 LUG - Il nazionale francese Benjamin Mendy, assolto venerdì dalla giustizia britannica da tutte le accuse di stupro e tentato stupro mosse contro di lui, ha firmato per due stagioni con il Lorient, come annunciato dal club di Ligue1. "L'FC Lorient è lieto di annunciare oggi la firma per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin Mendy", si legge in un comunicato, quasi due anni dopo l'ultima partita ufficiale del difensore con il Manchester City. (ANSA).