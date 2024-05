Benjamin Sesko, sogno proibito di molte squadre: oggi compie 21 anni

vedi letture

È il sogno proibito di mezza Europa. Ma per una questione di soldi sarà difficile che possa venire in Italia. Perché Benjamin Sesko è uno dei migliori prospetti, diciotto gol in quarantadue partite al primo anno di Lipsia. Forte fisicamente, tecnico, potenzialmente immarcabile. Avrebbe una clausola risolutoria con i tedeschi da 65 milioni, ed è l'unico modo per far sì che venga accettata una proposta. Oltre al suo eventuale prezzo, ci sarebbero poi le richieste da parte degli agenti, teoricamente intorno al 10% del trasferimento. Anche rimanendo bassi con le prospettive, Sesko costerebbe 70 milioni, più uno stipendio che andrebbe poi parametrato.

In questo momento è probabile un rinnovo con il Lipsia. Oppure un inserimento da parte del Chelsea, che di soldi ne ha - e molti - e l'intenzione di investire nei giovani continua a esserci, seppur in questo momento la politica di Boehly è stata tutt'altro che fruttuosa. E il Milan? Il suo agente era stato visto a Casa Milan anni fa, proponendo Sesko a Maldini quando era al Salisburgo. Un po' come Haaland alla Juventus, è stato giudicato troppo acerbo per essere il titolare in una big del nostro campionato.

Ora qualcosa è cambiato. Ma il rischio, grossissimo, è che sia oramai troppo tardi per vederlo in Serie A. Oggi Benjamin Sesko compie 21 anni.