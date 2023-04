Bennacer al fianco di Lukaku: "Il razzismo non ha posto negli stadi. Ogni anno lo stesso problema ma non cambia mai nulla"

Sono tanti gli sportivi, e non, che dopo gli incresciosi fatti di ieri sera allo Juventus Stadium, si sono schierati giustamente con Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter. Il belga ha ricevuto, in occasione del rigore segnato nel finale di partita di Coppa Italia, i più classici e beceri cori razzisti, tra epiteti e cori animaleschi.

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si schiera di fianco a Lukaku e chiede, attraverso un messaggio condiviso sui suoi profili social, che la Serie A faccia qualcosa per rimediare ad un problema più che mai attuale: "Il razzismo non ha posto negli stadi, e da nessun'altra parte. Serie A, è il momento di agire davvero. Ogni anno c'è lo stesso problema, ma non cambia mai nulla".