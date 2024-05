Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. Siamo dispiaciuti per l'Europa perchè volevamo andare più avanti"

Ismael Bennacer ha segnato ieri sera su rigore contro il Torino il gol che ha riaperto il match contro i granata, ma alla fine è arrivata comunque una sconfitta per il Milan per 3-1. Dopo la partita, il centrocampista algerino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia per commentare la stagione del Diavolo. Ecco le sue parole:

"Siamo dispiaciuti per l'Europa perchè volevamo andare più avanti. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Stasera (ieri sera, ndr) è andata male, ma dentro abbiamo questo spirito".