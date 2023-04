Bennacer: "Al mio gol è venuto giù lo stadio, è stato un momento speciale"

MilanNews.it

Mentre rientrava negli spogliatoi di San Siro dopo Milan-Napoli, Ismael Bennacer, autore del gol vittoria, ha dichiarato ai canali social del club rossonero: "Manca ancora una partita. Al mio gol è venuto giù lo stadio. Sono molto contento per la squadra e per me, è stato un momento speciale, ma sarà ancora più speciale dopo la seconda partita. Mancano ancora 90'".