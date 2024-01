Bennacer: "Algeria, non siamo stati all'altezza della sfida, ma ci rialzeremo"

vedi letture

In casa Milan si respira aria di ottimismo visti gli ultimi risultati, sullo sfondo la sfida di sabato sera, a San Siro contro il Bologna, ma anche con la Coppa d'Africa, di forte interesse per i rossoneri, che ha terminato da poco le partite dei gironi. È ora tempo di ottavi di finale, con la Nigeria di Chukwueze impegnata contro il Camerun, mentre l'Algeria di Bennacer è stata eliminata dal torneo, anche un po' a sorpresa. E' proprio di Ismael Bennacer che si parla, con il centrocampista rossonero di ritorno per Milan e che ha da poco postato sui propri profili social una lunga lettera per i tifosi algerini.

Questo il post di Bennacer nei confronti del suo popolo.