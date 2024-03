Bennacer alla guida di Milan-Empoli: 118 palloni toccati, 5 occasioni create

Il Milan si coccola Ismael Bennacer, protagonista nel successo dei rossoneri contro l'Empoli. L'algerino ha innescato Okafor nell'azione che ha poi portato alla rete decisiva di Pulisic, partita poi terminata 1-0.

Nel tweet del club si evidenziano alcuni dati sul centrocampista, sempre nel vivo del gioco: 118 palloni toccati, 7 duelli vinti, 5 occasioni create. E non a caso il Milan presenta questi numeri così: "Ismael Bennacer al posto di guida di Milan-Empoli".

In questa stagione Bennacer ha raccolto 13 presenze in tutte le competizioni. Quella di oggi pomeriggio era la quinta partita consecutiva da titolare.

