Bennacer apre alla Saudi Pro League: il Milan non lo blinda, può partire

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero novità sul mercato del Milan, capitolo cessioni, sezione centrocampo. Si parla di Ismael Bennacer, che avrebbe aperto a un futuro in Saudi Pro League. Il rossonero ha ricevuto più di una manifestazione di interesse dall'Arabia, e potrebbe considerare di proseguire la sua carriera altrove, in Medio Oriente oppure in Premier, che preferirebbe.

Il Milan non lo ritiene blindato, e potrebbe scendere anche sotto i 50 milioni di clausola per accettare offerte minori ma comunque utili per gli acquisti estivi.