Bennacer: "Arrivare fino in fondo in Champions League? Dobbiamo puntare a questi obiettivi, deve essere normale per noi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA a poche ore dalla sfida contro il Tottenham e si è così espresso sulla possibilità di arrivare fino in fondo in Champions League: "Siamo in una coppa e non siamo qui per fare trick, anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni, niente è impossibile. Ora abbiamo molti giocatori che stanno recuperando poco a poco dagli infortuni.