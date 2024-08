Bennacer convocato dal ct dell'Algeria per le qualificazioni alla Coppa d'Africa

Ismael Bennacer è stato convocato dal ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic, per le partite contro Guinea Equatoriale e Liberia, in programma il 5 e 10 settembre e valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025.