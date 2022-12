MilanNews.it

In questa stagione, Ismael Bennacer ha disputato 21 gare con il Milan, giocandone ben 18 da titolare; l'algerino non ha giocato dal primo minuto contro Sampdoria (1-2 per il Milan), Verona (1-2 per il Milan) e Torino (2-0 per i granata).