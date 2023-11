Bennacer di nuovo in campo: "Finalmente con i ragazzi dopo 6 mesi"

vedi letture

Ismael Bennacer è tornato in campo con la squadra: è successo oggi per il riscaldamento e il torello della seduta di allenamento presieduta da Stefano Pioli. Ecco l'algerino in campo, come testimoniato dalla foto postata dallo stesso Bennacer su Instagram, accompagnata dal messaggio: "6 mesi dopo, finalmente di nuovo con i ragazzi".