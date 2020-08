Bennacer, diga difensiva per il Milan: l'algerino ha una media di 3 contrasti vinti a partita

Tra i grandi protagonisti della stagione rossonera, senza dubbio, figura Ismael Bennacer. L'algerino, elemento imprescindibile per la spina dorsale rossonera, si è distinto come un centrocampista dinamico abile sia nella costruzione del gioco che nella sua rottura. A livello difensivo, infatti, le statistiche parlano di Bennacer come del giocatore rossonero che ha vinto più contrasti: l'algerino, infatti, con una media di 2.8 contrasti vinti a partita si è distinto come uno dei calciatori più abili a livello difensivo.