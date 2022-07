Bennacer dopo il Wolfsberger: "Quanto mi erano mancate queste sensazioni"

MilanNews.it

Titolare per la prima volta in questo pre stagione, Ismael Bennacer è sceso in campo dal primo minuto contro il Wolfsberger. Mister Pioli lo ha scelto, insieme a Rade Krunic, per guidare il centrocampo in questa amichevole austriaca che i rossoneri hanno vinto agilmente per 5-0.

Isma evidentemente non vedeva l'ora di tornare in campo, tant'è che sui suoi social scirve: "Quanto mi erano mancate queste sensazioni".