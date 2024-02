Bennacer dopo la rimonta di Frosinone: "Forza mentale"

Sono bastati 33' ad Ismael Bennacer per tornare ad essere il metronomo del centrocampo del Milan. Nella mezz'ora a disposizione l'algerino ha confermato di essersi messo alle spalle non solo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa con la sua Algeria ma anche il lieve problemino muscolare patito proprio in Costa d'Avorio.

Bennacer questa sera non avrà timbrato il cartellino, ma la sua entrata in campo ha permesso al Milan di ritrovare quell'equilibrio perso un po' ad inizio secondo tempo. Contento del risultato della squadra, il centrocampista rossonero ha festeggiato la vittoria di Frosinone sui propri profili social scrivendo: "Forza Mentale #ForzaMilan".