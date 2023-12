Bennacer è il 103° giocatore del Milan a tagliare il traguardo delle 150 partite

Nella gara contro il Sassuolo, Ismael Bennacer ha tagliato un traguardo importante. Per la 150esima volta è sceso in campo con la maglia del Milan. Una meta raggiunta in quattro stagioni e mezzo in rossonero, in cui l'algerino si è progressivamente preso le chiavi del centrocampo rossonero ed è diventato uno dei più amati dai tifosi del Diavolo.

Secondo i dati riportati dal sito di statistiche magliarossonera.it, Ismael Bennacer è il 103esimo calciatore della storia rossonera ha raggiungere questo obiettivo. Il numero 4 ha festeggiato l'evento con l'assist decisivo per il gol di Pulisic.