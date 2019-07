"Un giorno impresso per sempre nei nostri ricordi". Ismael Bennacer, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le foto della festa sul pullman scoperto in Algeria, mostrando l'enorme soddisfazione per la vittoria in Coppa d'Africa.

Une journée à jamais gravée dans nos mémoires 🇩🇿 #DZ pic.twitter.com/4oTk9anR93 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) 21 luglio 2019