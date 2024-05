Bennacer: "Essere leader non è una cosa che si prepara, l'anno prossimo farò il possibile. Non parlo molto, ma sul campo..."

Ismael Bennacer ha parlato a DAZN al termine di Torino-Milan di questa sera. L'algerino è stato interrogato anche sul suo ruolo ed il suo status all'interno della squadra.

Sei pronto a candidarti come prossimo leader di questa squadra che perderà Giroud e Kjaer? “Non è una cosa che si prepara, è una cosa che ho provato ad imparare da loro che sono leader. Per forza l’anno prossimo farò il possibile. Non sono uno che parla tanto fuori dal campo, sul campo ci sarò sempre e darò sempre tutti, provando ad aiutare nel miglior modo possibile la squadra”.

Rimarrai al Milan? Cosa puoi dare ancora? “Certo che ogni anno provo a dare qualcosa di più. Saranno sei anni che sono qui al Milan. Devo imparare questo ruolo da leader e ad essere un esempio”.