Bennacer esulta sui social: "Siamo in Champions League"

Ismael Bennacer ha esultato su Instagram dopo la vittoria contro l’Atalanta, pubblicando una foto di squadra e scrivendo: “Siamo in Champions League”. Bennacer come tutti i compagni festeggia il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La sua annata, vissuta fra alti e bassi, causa diversi infortuni, non è stata delle migliori, ma il suo apporto si è comunque sentito. Franck Kessie ha potuto rendere così tanto bene anche grazie a lui.