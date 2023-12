Bennacer, gradito ritorno! A Salerno titolare dopo 226 giorni

Ismael Bennacer, nella triste gara di Salerno pareggiata dal Milan per il rotto della cuffia, è tornato titolare per la prima volta dal suo infortunio. Un altro piccolo passo verso la normalità per l'algerino che è tornato a disposizione a fine novembre, è stato convocato e ha ritrovato il campo a inizio dicembre. Ora dopo la titolarità si propone come valore aggiunto per i rossoneri.

Il centrocampista torna a giocare una gara ufficiale dall'inizio 226 giorni dall'ultima volta: era il 10 maggio 2023 e Isma si fece male al ginocchio nel derby d'andata di Champions League contro l'Inter. Qualche giorno dopo ci fu l'operazione di ricostruzione alla cartilagine al ginocchio e poi il lungo periodo di riabilitazione fino ad oggi, con il numero 4 del Milan che torna titolare.