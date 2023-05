Bennacer, i tempi di recupero saranno noti solo dopo l'operazione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'infortunio di Ismael Bennacer è una tegola importante sulle ambizioni del Milan in questo finale di stagione e non solo. Come riporta oggi il Corriere dello Sport ancora non è possibile sapere con certezza i tempi di recupero del centrocampista algerino: questi, infatti, potranno essere definiti con maggior precisione solo dopo l'operazione a cui Bennacer verrà sottoposto. La stima, comunque, si attesta su 2-3 mesi di stop.