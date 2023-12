Bennacer in campo dopo 206 giorni, il messaggio della scuderia Raiola

Ismael Bennacer ha festeggiato parecchio negli ultimi giorni: il 1° dicembre ha spento 26 candeline e il giorno dopo, il 2, è tornato in campo dopo 206 giorni. Tanto è passato dalla semifinale di andata di Champions League nella quale si infortunò gravemente al ginocchio. Ma ora tutto è passato e l'algerino è pronto a mettersi a disposizione della squadra.

Anche l'agenzia che ha la procura di Bennacer, il Team Raiola, tramite i suoi profili social ha voluto dare il bentornato in campo al centrocampista rossonero. Il messaggio scritto su X recita: "Che bello rivederti in campo Ismael Bennacer!"

Great to see @IsmaelBennacer back on the pitch pic.twitter.com/5grF6dWWAo