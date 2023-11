Bennacer lavora sodo: la gara del ritorno può essere quella con il Monza

vedi letture

Ismael Bennacer sta lavorando duramente sin dal giorno del suo infortunio per tornare a giocare in campo, con la maglia del Milan. Il centrocampista algerino nell'ultima settimana è tornato in campo al fianco dei compagni per alcuni spezzo di allenamento: di fatto gli manca solamente il ritorno al contrasto e allo scontro fisico, che arriverà gradualmente. L'obiettivo per il rientro è sempre metà dicembre e nello specifico la Gazzetta dello Sport oggi scrive che potrebbe essere la gara contro il Monza del prossimo 17 dicembre.