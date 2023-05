Bennacer: "Lotterò ogni giorno per tornare a difendere i colori del mio club. Operazione andata molto bene"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer è stato operato al ginocchio questa mattina a Lione (QUI la notizia) e i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi, una doccia fredda per il giocatore e per il Milan. Queste le parole del centrocampista algerino affidate a un post Instagram: "Buongiorno a tutti

L’operazione al ginocchio è andata molto bene, il cammino verso la convalescenza inizia oggi.

Sarà lungo, difficile, mi terrà lontano dai campi da gioco per molti mesi. Ma sono pronto a superare questa prova, con coraggio e determinazione.

Lavorerò duramente, mi impegnerò ogni giorno per tornare più forte di prima e difendere nuovamente i colori del mio club e della mia nazionale.

Grazie a tutti per la forza che mi state dando e per i tanti messaggi ricevuti. Vi terrò informati su come andrà il mio recupero".