Bennacer nominato ambasciatore UNICEF in Algeria: "Molto orgoglioso"

Tra pochi giorni prenderà il via in Costa d'Avorio la Coppa d'Africa che priverà Stefano Pioli sia di Ismael Bennacer che di Samuel Chukwueze per circa un mese. Se il nigeriano ha ricevuto la dispensa dalla sua nazionale per rimanere a Milano anche per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari, l'algerino no ed è già giunto in madre patria dove ha ricevuto un riconoscimento speciale.

Bennacer, infatti, è diventato ambasciatore UNICEF per l'Algeria, come da lui stesso annunciato sul proprio profilo Instagram. Nel post, il centrocampista rossonero ha scritto: "Molto orgoglioso di diventare ambasciatore dell'UNICEF in Algeria!". Poi ha concluso con uno slogan della organizzazione: "Insieme, lavoriamo per il benessere e il futuro dei nostri figli".