Bennacer out, Albertini: "Pioli deve scegliere in base al fuoco negli occhi: serve gente senza paura"

Demetrio Albertini questa mattina è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport e ha parlato così di chi può sostituire Ismael Bennacer in questo finale di stagione che i rossoneri affronteranno senza l'algerino: "Pioli dovrà scegliere in base al fuoco che leggerà negli occhi dei giocatori, serve gente che non abbia paura: meglio una corsa in più che una diagonale. Più che un tattico, Pioli dovrà essere un mental coach"