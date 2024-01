Bennacer protagonista nel 3-0 dell'Algeria sul Togo in amichevole

Nella serata di ieri l'Algeria ha sfidato il Togo nella prima di due amichevoli in preparazione alla Coppa d'Africa che inizierà tra pochi giorni. La nazionale nordafricana ha vinto con il netto risultato di 3-0, grazie alla doppietta di Bensebaini e al gol della punta Slimani. La prossima amichevole sarà martedì 9 gennaio contro il Burundi.

In campo, da titolare, il centrocampista rossonero Ismael Bennacer. Il numero 4 del Milan è rimasto in campo fino al minuto 68 e ha saputo mettersi in mostra alla sua prima in nazionale dal ritorno dall'infortunio: Bennacer ha infatti fornito l'assist a Slimani per la seconda rete della partita.