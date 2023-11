Bennacer ricorda il gol al Napoli: "Emozionante. È stata una partita folle"

Ismael Bennacer, intervistato sul canale YouTube di Instant Foot, ha ricordato il suo gol contro il Napoli nel quarto di andata di Champions League, a San Siro, nella scorsa stagione. Le sue parole: "Se può essere descritto in una parola, è "emozionante". Un'emozione. Immagina essere in campo mentre senti tutto lo stadio urlare il tuo nome. Onestamente, ho fatto una brutta partita, poi ho segnato e tutti mi hanno detto che ho giocato una partita fantastica. Ma non è così.

Preferisco il contenuto alla forma. Giocavo in un nuovo ruolo e c'erano anche circostanze personali nei giorni precedenti la partita che mi hanno reso stanco il giorno del match. Ma un gol è un gol: abbiamo vinto 1-0. È stata una partita folle".