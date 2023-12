Bennacer ricorda lo scudetto: "Ero molto contento per i tifosi: ho festeggiato tantissimo"

Ismael Bennacer è un po' l'uomo del momento in casa rossonera. Nell'ultima settimana il centrocampista algerino ha prima festeggiato il compleanno, poi ha rimesso piede in campo dopo 206 giorni. Nella giornata di ieri il Milan ha pubblicato sul proprio sito un nuovo format: Roots, un documentario che va a scavare nelle origini dei calciatori rossoneri. Il protagonista del primo episodio è stato proprio Ismael Bennacer che ha parlato della sua infanzia e degli snodi fondamentali della sua carriera. All'interno della produzione tante parole sul centrocampista rossonero da parte dei familiari, ex allenatori, ex insegnanti e non solo.

Le sue parole sullo scudetto vinto con il Milan: "Fino al Sassuolo ero normale ma poi quando lo abbiamo vinto è stata un’altra cosa: era incredibile da vivere con i tifosi. Ero molto contento per loro e di avergli fatto questo regalo, di aver scritto la storia per questa società. Ho festeggiato tantissimo”