Bennacer risponde ai tifosi: "Mi manca il campo, ma farò di tutto per essere pronto per la Coppa d'Africa. Iniesta un modello"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, attualmente out per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per almeno sei mesi (qui il comunicato), ha risposto a diverse domande dei tifosi in un Q&A social su Twitter.

Ciao! Come stai dal punto di vista mentale? "Mi manca il campo, ma rimango sempre forte mentalmente".

Pensi che riuscirai ad essere pronto per la Coppa d'Africa del 2024? "Farò di tutto per essere pronto".

Qual è il tuo sport preferito da guardare oltre il calcio? "Basket, tennis e i Giochi Olimpici".

A parte la vittoria dello Scudetto, qual è stato il momento migliore da quando sei arrivato al Milan nel 2019? "Il mio primo gol in Champions League".

Dalle infrastrutture e dall'organizzazione hai avuto subito l'impressione che il Milan fosse un club speciale? "Ovviamente".

Il tuo peggior ricordo calcistico? "Algeria-Cameroon".

Qual è stata la competizione che hai trovato più impegnativa e difficile? "La Champions League".

Crea una squadra di calcio a 5 ma solo con i calciatori con cui hai giocato: "Maignan, Bensebaini, Alexis Sanchez, Brahimi, Mahrez".

Quanto è stato importante il tuo periodo a Tours per il prosieguo della tua carriera? "Mi ha permesso di conoscere il mondo del professionismo".

Un giocatore, oggi non più in attività, con cui avresti voluto giocare? "Zidane o Ronaldinho".

Qual è il giocatore più tecnico con cui hai giocato? "Mesut Ozil".

C'è un centrocampista, in attività o che si è ritirato, che ispira il tuo stile di gioco? "Iniesta".