Bennacer: "Sarei felice se Ibra tornasse. Camarda? Spero diventi un grande giocatore. E sull'infortunio..."

E' il giorno di Milan-Frosinone, in programma questa sera a San Siro alle 20:45. I rossoneri sono reduci da una vittoria sofferta contro la Fiorentina grazie alla rete di Theo Hernandez, mentre i ciociari attualmente 10^ in classifica hanno battuto in casa 2-1 il Genoa di Gilardino. Per i ragazzi di Pioli la partita di questa sera rappresenta un punto focale dell'ultimo, negativo periodo che ha evidenziato sin qui solo 3 vittorie nelle ultime 10 partite. La buona notizia vede il rientro in squadra e nei convocati di Ismael Bennacer, 6 mesi dopo il brutto infortunio subito in Champions League contro l'Inter.

Il centrocampista algerino ha parlato così a GOAL, toccando molti punti interessanti: da Ibrahimovic a Donnarumma, per poi parlare dell'esordio di Camarda e del momento attuale della squadra. Queste le parole del centrocampista rossonero.

Il possibile ritorno di Ibrahimovic

"Certo che sarei contento del suo ritorno, perché Zlatan è veramente una leggenda nel club, come giocatore. Sarei molto contento del suo ritorno con noi perché ha sempre aiutato la squadra, la società. Sono sicuro che se torna farà il possibile per fare del suo meglio. Siamo sempre in contatto, è più di un ex compagno".

L'accoglienza riservata a Donnarumma in Milan-PSG

"Gigio sapeva cosa sarebbe successo, poi fa parte del calcio. Il mondo del calcio è così: sul campo devi togliere tutta questa pressione dovuta all’atmosfera. Non è che i tifosi del Milan non vogliano bene a Donnarumma, è che quando hai giocato per il Milan e hai vinto qualcosa fa sempre male quando vai via. Magari c’è qualcosa che non sappiamo e che non sapremo mai. Magari è stato un po’ tosto, ma ogni giocatore può vivere queste cose".

L'opinione sull'esordio del giovane Camarda

"Spero che diventi un grande giocatore. Lo conoscevo solo dal nome, ora si allena sempre con noi e da quello che ho visto è un vero attaccante. Cerca sempre il goal, prova a far vedere il suo senso della rete. Deve fare di tutto perché ci sono un paio di giocatori che mancano, adesso, e c'è Olivier Giroud che non gioca contro il Frosinone. Avrà la sua possibilità e deve coglierla perché non c’è età: penso che diventerà un vero attaccante e che farà tanti goal".

L'esperienza da giovanissimo all'Arsenal

"Non ci sono rimpianti nella mia esperienza all’Arsenal: quando prendo una decisione, per me è quella giusta. All’Arsenal ho vissuto due anni belli, ho ricevuto una bella formazione che era quella che volevo, perché ad Arles, dove giocavo e dove sono nato, non l'ho avuta. All’Arsenal sì, poi non ho avuto la fortuna di giocare con la prima squadra: volevo andare via anche se mi mancavano 3 o 4 anni di contratto. È una scelta che ho preso e che oggi non rimpiango".

Il recupero e il rientro dal brutto infortunio

"Se ho avuto fretta di ritornare in campo o pazienza? Entrambe le cose, dipendeva dal momento. Mi piace lavorare: tutti dicono che sono tornato prima, ma in realtà i tempi di recupero dell’infortunio erano tra i 6 e i 9 mesi e noi siamo al settimo, quindi siamo nei tempi. Volevamo essere sicuri che il ginocchio sul campo rispondesse bene, poi mi mancavano fiato e ritmo, che mi mancano ancora oggi, ma ho guadagnato tempo lavorando tantissimo sulla bici e su sistemi simili".

Il simpatico messaggio a Provedel

"Se ho visto il goal di Provedel? Vero, non gli ho mandato un messaggio, lo faccio adesso: ‘Ivan, sei veramente un grande. Te lo dicevo già’. È sempre raro che un portiere faccia goal, e ha fatto anche un bel goal, da attaccante. Sono contento per lui, anche perché sta facendo bene alla Lazio"