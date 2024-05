Bennacer: "Siamo con Pioli. Lo rispettiamo tanto. Mi ha fatto imparare tantissimo"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-1 dei rossoneri contro il Cagliari, e ha parlato così: "Ci ho messo tempo a ritrovare il ritmo, ho lavorato tanto. Era un po' difficile qualche settimana fa, ma sento che da 4-5 partite sto meglio. Mi sento bene, ci è voluto tempo ma finalmente ho ritrovato il ritmo".

Vittoria importante dopo un lungo periodo di digiuno.

"Certo, solo che era un po' difficile perché c'era un po' di delusione ma ci teniamo a finire bene".

Quanto avete sofferto dopo l'eliminazione in Europa League?

"Fa parte del lavoro, noi lavoriamo, siamo tutti una squadra e siamo col mister. Lo rispettiamo tanto. Giochiamo al Milan e dobbiamo fare di tutto per fare bene in campo".

Quanto è importante Pioli per il suo percorso se lo è?

"Certo, mi sta aiutando tantissimo, mi ha fatto imparare tantissimo. Siamo con lui".