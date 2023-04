Bennacer, sono due gli assist forniti in questa stagione dall'algerino

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono due gli assist forniti da Ismael Bennacer in questa stagione. Il centrocampista algerino ha effettuato due passaggi chiave nel match vinto a San Siro contro lo Spezia e in quello pareggiato contro la Salernitana sempre nell'impianto milanese. Il classe '97 è il terzo centrocampista in rosa per assist effettuati dopo Sandro Tonali (8) e Brahim Diaz (4).