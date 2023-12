Bennacer su Instagram: "Una serata come piace a noi a San Siro"

Ismael Bennacer ha disputato una grandissima partita nella serata odierna, aiutando e non poco il Milan nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Il centrocampista rossonero ha servito il pallone chiave che ha permesso a Christian Pulisic di sbloccare il match. L'algerino sta tornando in forma dopo il lungo infortunio, purtroppo partirà per la Coppa D'Africa a breve e il Milan dovrà pazientare e fare a meno di lui ancora per un po'. Bennacer ha festeggiato gli ultimi tre punti del 2023 con un post su Instagram.

"Una serata come piace a noi a San Siro", questa la didascalia di accompagnamento.