Bennacer su Leao: "In campo è incredibile, fuori è rilassato. È un fratello minore: quando ha bisogno, io ci sono"

vedi letture

Ismael Bennacer, intervistato sul canale YouTube di Instant Foot, ha parlato così del suo rapporto con Rafael Leao: "Siamo arrivati insieme quell'estate. Parliamo molto. Rafa in campo è incredibile, ma fuori dal campo è più rilassato. Parliamo sempre: quando ha bisogno di qualcosa, io ci sono. È come un fratello minore, gli do consigli. Sono così con tutti perché la squadra viene prima di tutto".