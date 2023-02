Bennacer sui social: "Mi spiace non esserci: sarò il primo tifoso! Mostriamo di cosa siamo capaci"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, indisponibile per la sfida di questa sera contro il Tottenham, ha lasciato questo messaggio sul proprio profilo Twitter: "Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan!"