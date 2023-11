Bennacer sul suo ruolo: "Mi sento leader. Devi dare l'esempio quando indossi la maglia del Milan"

Ismael Bennacer, intervistato sul canale YouTube di Instant Foot, ha parlato del suo ruolo all'interno dello spogliatoio del Milan: "Mi sento un leader, ma questo non significa che mi sento più forte degli altri. Ho più responsabilità: devi dare l'esempio quando indossi la maglia del Milan. Oggi cerco di fare sentire a loro agio i nuovi: gli do il mio numero di telefono, gli dico di non esitare a chiamarmi se hanno problemi. È normale essere timidi quando arrivi in uno spogliatoio nuovo: è successo anche a Saelemaekers. Penso prima alla squadra. Sappiamo che il club deve tornare il più in alto possibile in Europa".