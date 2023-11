Bennacer torna sul campo con i compagni. La foto pubblicate dal Milan

Ismael Bennacer è tornato a lavorare sul campo di Milanello con i suoi compagni. Si è verificato oggi alla ripresa degli allenamenti ed è stato solo per il riscaldamento e il torello di inizio seduta, ma sono passi in avanti molto significativi per il centrocampista algerino. I canli social ufficiali del club hanno pubblicato una foto di Bennacer in campo e ha scritto: "Cose che amate vedere".