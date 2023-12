Bennacer torna sull'accoglienza a Donnarumma: "Sapeva cosa sarebbe successo..."

E' il giorno di Milan-Frosinone, in programma questa sera a San Siro alle 20:45. I rossoneri sono reduci da una vittoria sofferta contro la Fiorentina grazie alla rete di Theo Hernandez, mentre i ciociari attualmente 10^ in classifica hanno battuto in casa 2-1 il Genoa di Gilardino. Per i ragazzi di Pioli la partita di questa sera rappresenta un punto focale dell'ultimo, negativo periodo che ha evidenziato sin qui solo 3 vittorie nelle ultime 10 partite. La buona notizia vede il rientro in squadra e nei convocati di Ismael Bennacer, 6 mesi dopo il brutto infortunio subito in Champions League contro l'Inter.

Il centrocampista algerino ha parlato così a GOAL, toccando molti punti interessanti: da Ibrahimovic a Donnarumma, per poi parlare dell'esordio di Camarda e del momento attuale della squadra. Queste le parole del centrocampista rossonero sull'accoglienza a Donnarumma: "Gigio sapeva cosa sarebbe successo, poi fa parte del calcio. Il mondo del calcio è così: sul campo devi togliere tutta questa pressione dovuta all’atmosfera. Non è che i tifosi del Milan non vogliano bene a Donnarumma, è che quando hai giocato per il Milan e hai vinto qualcosa fa sempre male quando vai via. Magari c’è qualcosa che non sappiamo e che non sapremo mai. Magari è stato un po’ tosto, ma ogni giocatore può vivere queste cose".